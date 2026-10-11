UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda tankerin kimliği belirsiz cisimle vurulduğunu açıkladı - Son Dakika
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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda tankerin kimliği belirsiz cisimle vurulduğunu açıkladı

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan tankerin kimliği belirsiz cisimle vurulup hasar gördüğünü, mürettebatın güvende olduğunu açıkladı. İskele tarafından vurulan gemide çevresel etki yok; ABD-İran çatışmalarının ardından boğaz riskli geçiş noktalarından biri haline geldi.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin kimliği belirsiz bir cisimle vurularak hasar gördüğünü, mürettebatın tamamının güvende olduğunu açıkladı.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı, ticari gemiler için riskli geçiş noktalarından biri haline geldi. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği boğazda gemilerin güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, bölgede yeni bir saldırı gerçekleşti. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin kimliği belirsiz bir cisimle vurularak hasar gördüğünü açıkladı. İskele tarafından hedef alındığı belirtilen tankerin mürettebatının güvende olduğu bildirildi. Çevresel bir etkinin ise olmadığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıDenizcilik3. SayfaGüvenlikEkonomiDünyaİranSon Dakika

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