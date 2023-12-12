Ukrayna\'da 315 Bin Rus Askeri Öldü veya Yaralandı

ABD'li bir istihbarat kaynağı, Ukrayna'da 315 bin Rus askerinin öldüğünün veya yaralandığının değerlendirildiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, ABD basınına konuşan adı açıklanmayan bir istihbarat kaynağı, Ukrayna'da 315 bin Rus askerinin öldüğünün veya yaralandığının değerlendirildiğini açıkladı. Kaynak, kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporuna göre, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de 360 bin askerle Ukrayna'yı işgale başladığını ve söz konusu kayıpların toplam askerlerin yüzde 87'sine işaret ettiğini belirtti.

Kayıplar nedeniyle Rusya'nın askere alma standartlarını gevşettiğini aktaran kaynak, "Kayıpların büyüklüğü Rusya'yı savaşı sürdürmek için olağanüstü tedbirler almaya zorladı. Rusya 2022'nin sonlarında 300 bin kişilik kısmi seferberlik ilan etti. Hükümlülerin ve yaşlı sivillerin askere alınmasına izin vermek için standartları gevşetti" dedi.

Rus ordusunun savaş alanında bin 300 zırhlı aracı olduğunu ve bunların arasında 1970'lerde üretilen T62 tankları bulunduğunu belirten kaynak, Ukrayna ordusunun verdiği zarar Rus ordusunun modernizasyonunun 18 yıl geriye attığının tahmin edildiğini belirtti. - WASHINGTON