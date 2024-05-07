Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast planlayan 2 albayı gözaltına aldı - Son Dakika
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Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast planlayan 2 albayı gözaltına aldı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer üst düzey yetkililere suikast planlayan 2 Ukraynalı albayın gözaltına alındığını duyurdu. SBU tarafından yapılan açıklamada, suikast planlayan ve gizli bilgileri Rusya'ya sızdıran 2 Ukraynalı albayın vatana ihanet ve terör eylemi hazırlamayla suçlandığı belirtildi. Suikastın Ortodoks Paskalyası öncesinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

07.05.2024 17:24
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer üst düzey yetkililere suikast planlayan 2 Ukraynalı albayın gözaltına alındığını duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kyrylo Budanov, SBU Başkanı Vasyl Maliuk dahil üst düzey yetkililere suikast planlayan ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönetilen bir "ajan ağının" açığa çıkarıldığı bildirildi. Üst düzey isimlere suikast planlayan ve gizli bilgileri Rusya'ya sızdıran 2 Ukraynalı albayın gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "FSB'nin ajan ağının görevlerinden biri, ordu içinde Devlet Başkanı'nın (Zelenskiy'nin) güvenliğine yakın olan ve Devlet Başkanı'nı (Zelenskiy'i) rehin alıp sonra onu öldürebilecek failleri bulmaktı" ifadeleri kullanıldı. İki albayın vatana ihanet ve terör eylemi hazırlamayla suçlandığı öğrenildi.

Budanov suikastının 5 Mayıs Pazar gününe denk gelen Ortodoks Paskalyası öncesinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

"Putin'e hediye olacaktı, başarısız oldu"

SBU Başkanı Maliuk ise yaptığı açıklamada, "Özel operasyonumuzu sınırlı sayıda kişi biliyordu ve ben de bizzat takip ettim. Göreve başlamadan önce Putin'e hediye olması planlanan terör saldırısı aslında Rus özel servislerinin başarısızlığı oldu. Ancak şunu unutmamalıyız, düşman güçlü ve tecrübelidir, hafife alınamaz. Her hainin hak ettiği cezayı alması için vaktinden önce çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırılarını başlatmasından bu yana Zelenskiy'e birçok kez suikast girişimi düzenlendiği belirtilmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast planlayan 2 albayı gözaltına aldı - Son Dakika

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