Ukrayna'dan Rus donanmasının St. Petersburg yakınlarındaki cephaneliklerine İHA saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rus donanmasının St. Petersburg yakınlarındaki cephaneliklerine İHA saldırısı

06.06.2026 13:16
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Ukrayna, St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt'ta Rus donanmasına ait mühimmat depolarını ve askeri tesisi İHA'larla vurdu. Rusya, genelinde 376 İHA düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'da da saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu gece boyunca Rusya'ya yönelik düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt'ta bulunan Rus donanmasına ait mühimmat depoları ve bir askeri tesisin hedef alındığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rusya genelinde toplam 376 adet İHA düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Ekonomik Forumu son gününe girerken St. Petersburg kenti yakınlarına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece boyunca düzenlenen saldırılarda Ukrayna'ya ait İHA'ların yaklaşık bin kilometre mesafe kat ederek St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt'ta bulunan Rus donanmasına ait cephanelikleri ve bir askeri tesisi hedef aldığını söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın güneyindeki Ust-Labinsk kentine de İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek, "Uzun menzilli yaptırımlarımız Krasnodar, bölgesine yaklaşık 500 kilometre kadar uzandı ve bir petrol deposunu vurdu" dedi.

Rus yetkililer, saldırı sonucunda tesiste yangın çıktığını kaydederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığı bildirildi.

Rusya: "Toplamda 376 İHA düşürüldü"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rusya genelinde toplam 376 adet İHA düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, İHA'ların Belgorod, Kursk, Leningrad, Novgorod ve birçok bölgenin yanı sıra Moskova bölgesi, Kırım ve Abhazya üzerinde ve ayrıca Azak Denizi ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov yaptığı açıklamada, bölgenin geniş kapsamlı bir İHA saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko ise bölgede yaklaşık 68 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ayrıca Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin de başkent Moskova'ya yaklaşan 9 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Ukrayna'da 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya da gece boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürdürdü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca Rusya'nın Ukrayna bölgelerine 272 İHA fırlattığının tespit edildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, yetkililerin, bölgeye düzenlenen saldırı ardından kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaştığını kaydetti.

Dnipro Bölge Valisi Oleksandr Ganzha ise Rusya'nın bölgeye yönelik İHA saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Petersburg, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'dan Rus donanmasının St. Petersburg yakınlarındaki cephaneliklerine İHA saldırısı - Son Dakika

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