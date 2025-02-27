Ukrayna'nın Belgorod Saldırısında 1 Ölü, 1 Yaralı

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Ukrayna'nın Rusya'nın sınırdaki Belgorod bölgesinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Ukrayna, Rusya'da insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Rusya'nın sınırdaki Belgorod bölgesinde bir araca gerçekleştirilen İHA'lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, yaptığı açıklamada can kaybının bölgeye bağlı Graivoron kasabasında yaşandığını, yaralının ise hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. - MOSKOVA