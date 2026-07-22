Ukrayna'nın Rus Gemilerine Saldırısı

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, son iki gün içinde Azak Denizi ve Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki gerilim tırmanıyor. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi bugün yaptığı açıklamada, son iki gün içinde Azak Denizi ve Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi. Brovdi açıklamasında "13 gemi, saldırgan ülkenin çıkarları doğrultusunda Azak ve Karadeniz sularında faaliyet göstermemeleri için ateşle uyarıldı" ifadelerini kullandı. Ukraynalı komutan, hedef alınan gemilerden birinin tanker, 10'unun yük gemisi, ikisinin ise römorkör olduğunu aktardı.

Robert Brovdi, "6-22 Temmuz tarihleri arasında 126'sı Azak Denizi'nde, 70'i Karadeniz'de olmak üzere toplam 196 deniz aracı vuruldu ve etkisiz hale getirildi. 1-22 Temmuz döneminde operasyon kapsamında hedef alınan enerji tesislerinin toplam sayısı 117'ye ulaştı" dedi.

Açıklamasında "Biz ayakta kalacağız. Moskova düşecek. Kırım'ı yeniden kalkındıracak ve yeniden inşa edeceğiz" sözlerini paylaşan Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, 21-22 Temmuz tarihlerinde Kırım'da 11, işgal altındaki diğer bölgelerde ise 2 olmak üzere toplam 13 enerji merkezi ve trafo merkezinin de başarıyla hedef alındığını bildirdi. - KİEV