Ukrayna'nın Rusya bölgelerine düzenlediği dron saldırılarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rusya bölgelerine düzenlediği dron saldırılarında 6 kişi yaralandı

Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırılar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna ordusu, Kursk bölgesindeki bir fabrikaya düzenlediği saldırıda yangın çıkardı. Ayrıca, Kursk, Belgorod ve Voronej bölgelerinde gerçekleşen saldırılarda toplamda 6 kişi yaralandı.

16.07.2024 13:57
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Ukrayna'nın sınırdaki Rusya bölgelerine düzenlediği dron saldırılarında 6 kişi yaralandı.

Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna ordusunun sınıra yakın Kursk bölgesine bağlı Korenevo kasabasındaki elektrikli cihaz üreten bir fabrikaya düzenlediği saldırı sonucu yangın çıktı. Yangın sabah saatlerinde söndürülürken, saldırıda yaralanan olmadı.

Kursk Bölge Valisi Vekili Alexei Smirnov yaptığı açıklamada, bölgedeki bir eve gerçekleştirilen dron saldırısında ise bir kişinin yaralandığını söyledi. Ukrayna sınırına yakın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırılarda 4 kişinin yaralandığını belirtti. Voronej Bölgesi Valisi Alexander Gusev de düzenlenen dron saldırısı sonucu 1 kişinin yaralandığını açıkladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'nın Rusya bölgelerine düzenlediği dron saldırılarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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