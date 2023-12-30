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Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 14'e yükseldi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybederken, 108 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 5 çocuk ve 12 yetişkinin durumu ağır.

Ukrayna\'nın Rusya\'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 14\'e yükseldi
30.12.2023 - 22:26,
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Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod şehrine bugün düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Ukrayna ile Rusya savaşı devam ederken, her iki ülkede de sivillerin hayatı hiçe sayılıyor. Dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybederken, bugün de Ukrayna'nın Rusya'da düzenlediği füze saldırısında bilanço artıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentine Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 14'e yükseldi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, yaralıların sayısının ise 15'i çocuk olmak üzere 108'e yükseldiğini belirtti. Gladkov, yaralılar arasındaki 5 çocuğun ve 12 yetişkinin durumunun ağır olduğunu sözlerine ekledi. - BELGOROD

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika


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