Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki işçilere saldırdı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki işçilere saldırdı

Ukrayna güçleri, Rusya'nın sınırdaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan araçlara düzenlediği dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda bir kişi ameliyata alınırken, diğer yaralılar ise sağlık tesislerine götürüldü. Operasyonel hizmetler ise devam ediyor.

06.05.2024 10:10
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Ukrayna güçleri Rusya'nın sınırdaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan araçlara düzenlediği dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'da sivillere saldırdı. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan 2 minibüs ve bir otomobile düzenlenen dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 35 kişi ise yaralandı. Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov saldırının ardından yaptığı açıklamada, karnından yaralanan ve durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alındığını, farklı derecelerde şarapnel yaraları olan diğer mağdurların ise bölgedeki sağlık tesislerine götürüldüğünü belirtti. Bölgede gerçekleştirilen operasyonel hizmetlerin devam ettiğini aktaran Gladkov, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. - BELGOROD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki işçilere saldırdı - Son Dakika

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