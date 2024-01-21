Ukrayna\'nın Donetsk\'e düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Rusya ile Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürürken, hayatını kaybeden sivillerin sayısı da artıyor. Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine bugün saldırı düzenledi. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, "Ukrayna güçlerinin Rusya'nın kontrolündeki Donetsk'e bağlı Tekstilshchik banliyösündeki bir pazarı bombalamasının ardından 13 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı. Saldırının ardından ekiplerin olay yerinde incelemeler yaptığını aktaran Puşilin, saldırıda kullanılan silahların parçalarının toplandığını söyledi.

Sözde Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin ise Ukrayna'nın dükkanların ve bir pazarın bulunduğu işlek bir caddeyi vurduğunu belirtti.

Saldırıya ilişkin Ukrayna'dan henüz bir açıklama gelmedi. - DONETSK