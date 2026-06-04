Ukrayna İHA Saldırısı: Kırım'da 4 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna İHA Saldırısı: Kırım'da 4 Ölü

04.06.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın merkezi Simferopol'de düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ayrıca bir banliyö trenine isabet eden İHA sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya, 20'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın merkezi Simferopol şehrinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken; bir İHA'nın banliyö trenine isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda saldırılar düzenledi. Rusya tarafından atanan Kırım lideri Sergey Aksyonov yaptığı açıklamada, "Simferopol'deki yerleşim amaçlı olmayan tesislere yönelik düşman saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten ve derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Kırım Cumhuriyeti yönetimi olarak elimizden gelen tüm yardım ve desteği sağlayacağız" dedi.

Aksyonov saatler sonra yaptığı bir başka açıklamada ise bir Ukrayna İHA'sının Kırım'da bir banliyö trenine isabet ettiğini bildirerek, "Azovske'den Kerç'e gitmekte olan bir banliyö trenine düşman İHA'sının saldırısı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Acil müdahale ve operasyon ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından Sivastopol'a atanan vali Mihail Razvojayev, hava savunma birliklerinin 20'den fazla Ukrayna insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Razvojayev İHA enkazlarının bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Şehirdeki hava saldırısı alarmı yaklaşık 5 saat boyunca yürürlükte kaldı. - KIRIM

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Simferopol, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Rusya, Kırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna İHA Saldırısı: Kırım'da 4 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu

10:53
Başkan adayı çıldırdı Haaland’ı canlı yayında duyurdu
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
10:46
Kılıçdaroğlu’ndan “tedbirli ihraç“ hamlesi İşte hedefindeki 5 milletvekili
Kılıçdaroğlu'ndan "tedbirli ihraç" hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:55:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna İHA Saldırısı: Kırım'da 4 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.