Ula'da Uyuşturucu Operasyonu: 695 Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ula'da Uyuşturucu Operasyonu: 695 Kenevir Ele Geçirildi

Ula\'da Uyuşturucu Operasyonu: 695 Kenevir Ele Geçirildi
18.09.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde yapılan operasyonda 695 dişi kenevir ve 20.6 kg esrar maddesi ele geçirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde Emniyet Narkotik ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda evin bahçesinde 695 adet dişi hint keneviri ve 20 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Ula Karabörtlen Mahallesinde bir eve uyuşturucu madde yapımında kullanılan hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi alındı.

Ekiplerin Karabörtlen Mahallesinde belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada; 695 adet kenevir bitkisi, 3 parça halinde toplamda 20 kilo 600 gram esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 2 adet alarmlı IP güvenlik kamerası, 2 bidon halinde toplamda 10 litre sıvı gübre, 3 adet kamuflaj örtü ve 4 adet güvenlik sensörü alarm ele geçirildi.

3 şüpheli şahsa uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu elde etmek amacıyla ekim yapmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kenevir, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Ula, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ula'da Uyuşturucu Operasyonu: 695 Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:48:35. #7.11#
SON DAKİKA: Ula'da Uyuşturucu Operasyonu: 695 Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.