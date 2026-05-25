Ordu\'da seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde seyir halindeki cipin üzerine ağaç devrildi.

Olay, Ulubey ilçesi Gündüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan yağışların ardından yaşanan heyelan nedeniyle seyir halinde bulunan 34 NS 5585 plakalı cipin üzerine ağaç düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Ekiplerin ağaçta yaptığı temizlik çalışmalarının ardından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU