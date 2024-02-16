Uludağ\'da izinsiz turist taşıyan minibüs çifti çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Uludağ'daki bir işletme adına, Sarıalan şubesine izinsiz Arap turist taşıyan ehliyetsiz ve başkasına ait minibüs sürücüsü yolda yürüyüş halindeki günübirlikçi çifte çarptı. Kazada, kar manzarasına karşı selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan hayatını kaybetti.
Olay, Uludağ Sarıalan Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezde bir kuyumcuda çalışan ehliyetsiz sürücü E.A., izinsiz taşıdığı Arap turistleri Sarıalan'a götürmek için yola çıktı. E.A. kar motoru keyfi yaşamak isteyen yolcularla ile birlikte Sarıalan yakınında yolda yürüyüş yapan Ahmet Ümit Kaylan ve eşine çarptı. Yüksek süratle karlı zeminde yaklaşık 40 metre Kaylan'ı minibüs altında sürükleyen sürücü E.A., minibüsü de olay yerinde bırakarak kaçtı.
Alkolden ehliyetine el konulmuş
Tatilci Ahmet Ümit Kaylan'ın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ehliyetsiz şoför, araç sahibi, ve şoförün şirketi hakkında izinsiz ve kaçak yolcu taşımaktan tutanak tuttu. E.A., jandarma tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Öte yandan E.A.'nın bir süre önce alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - BURSA
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