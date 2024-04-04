Uludağ\'da ehliyetsiz minibüs sürücüsü çifte çarptı: 1 ölü, şoför tutuklandı

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Uludağ'daki bir işletmenin Sarıalan şubesine izinsiz Arap turist taşıyan ehliyetsiz minibüs sürücüsü yolda yürüyen çifte çarptı. Kazada 1 kişi öldü, şoför tutuklandı. Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, Uludağ Sarıalan Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuda çalışan ehliyetsiz sürücü E.A., izinsiz taşıdığı Arap turistleri Sarıalan'a götürmek için yola çıktı. E.A. kar motoru keyfi yaşamak isteyen yolcularla ile birlikte Sarıalan yakınında yolda yürüyüş yapan Ahmet Ümit Kaylan ve eşine çarptı. Yüksek süratle karlı zeminde yaklaşık 40 metre boyunca Kaylan'ı minibüs altında sürükleyen sürücü E.A., minibüsü de olay yerinde bırakarak kaçtı.

Alkolden ehliyetine el konulmuş

Tatilci Ahmet Ümit Kaylan'ın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ehliyetsiz şoför, araç sahibi, ve şoförün şirketi hakkında izinsiz ve kaçak yolcu taşımaktan tutanak tuttu. E.A., jandarma tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Öte yandan E.A.'nın bir süre önce alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Şoför tutuklandı

Olay sonrası geniş çaplı arama yapan jandarma ekipleri, şoför E.A.'yı kısa süre içerisinde yakaladı. E.A., Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"Kriko yardımıyla aracın altından çıkardım"

Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan E.A.'nın yargılanmasına Bursa 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. E.A. ilk duruşmasında, ölen kişinin ailesine başsağlığı dileyip, acılarını en derin duygularıyla paylaştığını ifade etti. Ehliyeti olmamasına rağmen iyi bir sürücü olduğunu söyleyen E.A., "Kaza anında zinciri olmayan aracımda kar lastikleri yeniydi. 9 yolcu ile giderken, Kaylan yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalıp defalarca selektör yapmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Üzgünüm, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, duruşma ertelendi. - BURSA