Uludağ'da mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Uludağ'da mahsur kalan köpek kurtarıldı

Uludağ\'da mahsur kalan köpek kurtarıldı

Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler köyünde mahsur kalan bir sokak köpeği, arama kurtarma ekibi BAKUT tarafından kurtarıldı. Köpek, sağlık kontrolleri yapılmak üzere barınağa teslim edildi.

23.05.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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Uludağ'da kayanın üzerinde mahsur kalan köpek, arama kurtarma ekibi BAKUT tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı ile ünlenen Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler köyünden doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda kayanın üzerinde bir sokak köpeğinin mahsur kaldığını fark etti. Grup çok uğraşsa da yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayanın üzerinde bulunan köpeği indirebilmek mümkün olmadı. Akşam saatlerinde hava kararmak üzereyken köye geri dönen grup olayı, arama kurtarma ekibi BAKUT'a bildirdi. Gece yarısı Zeyniler köyüne gelen BAKUT ekibi köyün 3 kilometre yukarısına yürüyüp kayalara tırmanarak ip sistemi ile mahsur kalan köpeği aşağıya indirdi. Zeyniler'e getirilen sokak köpeği sağlık kontrolleri yapılmak üzere Yıldırım Belediyesi veterinerleri eşliğinde barınağa teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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