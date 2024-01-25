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Uludağ'da Tofaş Şahin Model otomobil sürücüsü drift atarken görüntülendi - Son Dakika
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Uludağ'da Tofaş Şahin Model otomobil sürücüsü drift atarken görüntülendi

Uludağ, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olarak bilinir. Bir tatilcinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Tofaş Şahin Model otomobil sürücüsü buzlu zeminde drift atarken görülüyor.

Uludağ\'da Tofaş Şahin Model otomobil sürücüsü drift atarken görüntülendi
25.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:45
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Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da yolun karlı ve buzlu olmasını fırsat bilen Tofaş Şahin Model otomobil sürücüsü drift atarken o anlar bir tatilcinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ'da Tofaş marka Şahin Model otomobil sürücüsü zirveye çıkarken buzlu zeminde drift attı. Bir süre drift atan sürücü daha sonra gözden kaybolurken o anlar bir tatilcinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Tofaş Şahin Model otomobil sürücüsü drift atarken görüntülendi - Son Dakika


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