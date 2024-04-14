Bursa\'da Uludağ eteklerinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale

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Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan yangına karadan itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, havadan ise helikopterler ile müdahale ediliyor.

Yangın, 10.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferrüç-Kadıyayla mevkiinde başladı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri yönlendirildi. Zorlu şartlarda yangına müdahale eden ekiplere, yangın helikopterleri de destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA