Uludağ Kariyer Fuarı 2026: Jandarma İle Farkındalık

Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Uludağ Kariyer Fuarı 2026", öğrenciler ile kurumları bir araya getirirken, fuarın en dikkat çeken noktalarından biri Bursa İl Jandarma Komutanlığı standı oldu. Kariyer planlaması yapan gençler, hem jandarmaya ait ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu hem de uzman personellerden önemli bilgiler aldı.

Öğrenciler stantlarda silahlardan bomba imha ekipmanlarına, termal kameralardan olay yeri inceleme tekniklerine kadar birçok farklı uygulama ve ekipmanı yakından görme fırsatı buldu. Özellikle teknolojik cihazlar ve özel ekipmanlar gençlerin dikkatini çekerken, jandarma personelleri kullanılan sistemler hakkında tek tek bilgi verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bilgilendirme yaptı. Jandarma personelleri yalnızca mesleki tanıtım yapmakla kalmayıp, günlük hayatta karşılaşılabilecek fiziksel ve dijital tehditlere karşı da adeta ders niteliğinde eğitim verdi.

Aile içi şiddetle mücadele kapsamında öğrencilere 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar anlatılırken, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve elektronik kelepçe sistemi hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, şiddete maruz kalan ya da risk altında olduğunu düşünen vatandaşların vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine başvurması gerektiğini vurguladı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise özellikle gençlerin sık karşılaştığı dijital dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Son dönemde artan oltalama (phishing) saldırıları, sahte alışveriş siteleri, sosyal medya dolandırıcılığı ve yapay zeka destekli deepfake içeriklerle ilgili öğrencilere uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri, bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve iki aşamalı doğrulama sistemlerinin aktif kullanılması gerektiğini anlattı. Özellikle sosyal medya kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirten ekipler, paylaşılan içeriklerin kalıcı olabileceğine dikkat çekti.

Fuarda sergilenen ekipmanlar ve uygulamalı anlatımlar öğrencilerin ilgisini çekerken, birçok öğrenci stant önünde uzun süre bilgi aldı. Kariyer fuarı sayesinde gençler hem meslekler hakkında fikir sahibi oldu hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri fiziksel ve dijital tehditlere karşı bilinçlendirildi. - BURSA