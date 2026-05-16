Uludağ Kariyer Fuarı 2026: Jandarma İle Farkındalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ Kariyer Fuarı 2026: Jandarma İle Farkındalık

Uludağ Kariyer Fuarı 2026: Jandarma İle Farkındalık
16.05.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, Jandarma'nın stantlarında ekipmanları inceleyip şiddet ve siber güvenlik hakkında bilgi aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Uludağ Kariyer Fuarı 2026", öğrenciler ile kurumları bir araya getirirken, fuarın en dikkat çeken noktalarından biri Bursa İl Jandarma Komutanlığı standı oldu. Kariyer planlaması yapan gençler, hem jandarmaya ait ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu hem de uzman personellerden önemli bilgiler aldı.

Öğrenciler stantlarda silahlardan bomba imha ekipmanlarına, termal kameralardan olay yeri inceleme tekniklerine kadar birçok farklı uygulama ve ekipmanı yakından görme fırsatı buldu. Özellikle teknolojik cihazlar ve özel ekipmanlar gençlerin dikkatini çekerken, jandarma personelleri kullanılan sistemler hakkında tek tek bilgi verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bilgilendirme yaptı. Jandarma personelleri yalnızca mesleki tanıtım yapmakla kalmayıp, günlük hayatta karşılaşılabilecek fiziksel ve dijital tehditlere karşı da adeta ders niteliğinde eğitim verdi.

Aile içi şiddetle mücadele kapsamında öğrencilere 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar anlatılırken, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve elektronik kelepçe sistemi hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, şiddete maruz kalan ya da risk altında olduğunu düşünen vatandaşların vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine başvurması gerektiğini vurguladı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise özellikle gençlerin sık karşılaştığı dijital dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Son dönemde artan oltalama (phishing) saldırıları, sahte alışveriş siteleri, sosyal medya dolandırıcılığı ve yapay zeka destekli deepfake içeriklerle ilgili öğrencilere uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri, bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve iki aşamalı doğrulama sistemlerinin aktif kullanılması gerektiğini anlattı. Özellikle sosyal medya kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirten ekipler, paylaşılan içeriklerin kalıcı olabileceğine dikkat çekti.

Fuarda sergilenen ekipmanlar ve uygulamalı anlatımlar öğrencilerin ilgisini çekerken, birçok öğrenci stant önünde uzun süre bilgi aldı. Kariyer fuarı sayesinde gençler hem meslekler hakkında fikir sahibi oldu hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri fiziksel ve dijital tehditlere karşı bilinçlendirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, 3. Sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ Kariyer Fuarı 2026: Jandarma İle Farkındalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:25:10. #7.13#
SON DAKİKA: Uludağ Kariyer Fuarı 2026: Jandarma İle Farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.