Uludağ yangın davasında ev hapsi kararı
26.02.2026 19:55
Uludağ'daki otel yangınında 3 kişinin ölümüne sebep olan sanıklar ev hapsi ve yurt dışı yasağına alındı.

Uludağ'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını davasında tutuklu sanıklar Cevdet Kadir A. ve Tekin D. hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

Uludağ'da denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle faaliyetleri durdurulan otelde çıkan ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) ile eşi Fikriye Usta'nın (57) hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın ilk duruşması Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yaklaşık 7 saat süren duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar da katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cevdet Kadir A. ile Tekin D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Eksik belgelerin tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Uludağ'da 27 Mart 2025'te bir otelde meydana gelen yangında Usta ailesinden 3 kişi dumandan etkilenmiş, otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Kemal Usta, eşi Fikriye Usta ve oğulları Berkin Usta hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Cevdet Kadir A. ile Tekin D.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Soruşturma sürecinde tutuklanan Eren T. ve Mert Kaan Ç. ise ilerleyen aşamada serbest bırakılmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ev hapsi, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Uludağ, Son Dakika

20:25
