Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu

22.06.2026 10:24  Güncelleme: 10:25
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Etiler'de Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi. Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, işletmedeki 5 kadınla 4 çalışanı yakaladı. Ayrıca organizasyonu yapan Burak A. ile Muhammet Aydın gözaltına alındı. Kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferdi Tayfur'un damadı işletme sahibi Muhammet Aydın'ı skanndal bir operasyonla gündeme geldi.

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu

KAHVE DÜKKANINDA BULUŞUP RESTORANA GÖTÜRMÜŞLER

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi. Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur'un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın gözaltına alındı.

Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu

OPERASYONDAN 1 GÜN SONRA KAMERA KAYDI YAPAN CİHAZ SÖKÜLDÜ

Olaydan 1 gün sonra görüntü incelemesi için işletmeye giden ekipler, restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti. İşletme çalışanları cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.

Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. Şüphelilerden Muhammet Aydın'ın 9, Burak A.'nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanlarından Umut E.'nin 'Nitelikli dolandırıcılık', Uğur K.'nin 'Kasten yaralama', İrem H.'nin ise 'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuğu, bir süre sohbet ettiği ve ardından da birlikte restorana doğru yürüdükleri anlar görülüyor.

Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu
Kaynak: DHA

Muhammet Aydın, Dolandırıcılık, Ferdi Tayfur, Beşiktaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu - Son Dakika

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