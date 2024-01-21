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Uludere'de PKK saldırısı: 37 yıl önce düğün günü 8 kişi katledildi - Son Dakika
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Uludere'de PKK saldırısı: 37 yıl önce düğün günü 8 kişi katledildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 37 yıl önce düğün günü köy basan bölücü terör örgütü mensubu PKK'lılar, evin damında soba borusuna el bombası atıp aynı aileden 8 kişiyi katletti. Henüz 11 yaşındayken cesetler arasında yaralı kurtulan İbrahim Yakut, o anları anlattı.

Uludere\'de PKK saldırısı: 37 yıl önce düğün günü 8 kişi katledildi
21.01.2024 - 10:44,
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde 37 yıl önce düğün günü köy basan bölücü terör örgütü mensubu PKK'lılar, evin damında soba borusuna el bombası atıp aynı aileden 8 kişiyi katletti. Henüz 11 yaşındayken cesetler arasında yaralı kurtulan İbrahim Yakut, o anları anlattı.

İlçenin Ortabağ köyünde 22 Ocak 1987 yılında PKK'lı teröristler, düğün akşamı köy bastı. Teröristler, kerpiç evi taradıktan sonra dama çıkıp soba borusundan el bombası attı. Olayda baba, anne, 3 kardeş ve amcasını kaybeden İbrahim Yakut, 11 yaşında yaralı olarak kurtuldu. Olayı duyan yakınları, yardım için gittiklerinde ise iki kişi teröristlerin hedefi oldu. Köyde çıkan çatışmada ise 6 kişi yaralanmıştı.

37 yıl önce düğünde oldukları, eve gittikten sonra gece karanlığında teröristlerin köy basıp evlerini tarayıp daha sonra evin damına çıkan teröristlerin soba borusu içinden el bombası attığını belirten İbrahim Yakut, odanın içinde babası, annesi, kardeşleri ve amcası olup hepsinin öldüğünü söyledi.

Kendisi ve yeğeni cansız bedenlerin arasında yaralı kaldıklarını ifade eden Yakut, "O zaman 11 yaşındaydım, yeğenim 2 yaşındaydı. köylüler ve karakoldan gelen askerler başka odaya girdiler. Önden giden iki korucu ailemdendi, onlarda şehit oldu. Orada da bomba düzeneği yaptılar. Olayda 6 yaralı vardı. 1987 yılından bu güne 37 yıl geçti. Yıl dönümleri, mezarlık evimize çok yakın. Olay bir türlü gözümün önünden geçmiyor. Devletimiz bize sahip çıktı. Ancak kadrolardan faydalanamadık. Yetkililere sesleniyorum, bizlere yardımcı olsunlar" dedi.

Nimet Yakut ise, dedesi, amcası, ninesi, herkesin öldüğünü ve onları çok özlediklerini kaydetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Şırnak, PKK, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uludere'de PKK saldırısı: 37 yıl önce düğün günü 8 kişi katledildi - Son Dakika


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