Ulukışla'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

17.05.2026 01:08
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; biri öldü, diğeri yaralandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Ulukışla ilçesine bağlı Kılan Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 51 AF 252 plakalı otomobil ile A.N.C. yönetimindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü A.N.C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

