Umman\'da Petrol Sızıntısı Felaketi

Umman açıklarında Rus petrolü taşıyan tankerin hasar görmesi sonucu yaşanan petrol sızıntısında 390 kilometrekarelik alan etkilendi.

Umman açıklarında çevre felaketi yaşandı. Umman hükümeti, Hallaniyat Adaları yakınlarında karaya oturan Rus petrolü taşıyan tankerde petrol sızıntısı yaşandığını belirterek, sızıntının 390 kilometrekarelik alana yayıldığını aktardı. Hükümet, sızıntının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Deniz güvenliği kaynakları, 274 metre uzunluğundaki Caroline Bezengi adlı tankerin ilk olarak 8 Haziran'da Yemen'in güneyindeki Mukalla Limanı açıklarında gemide sorun yaşandığını bildirdiğini ifade ederek, ilk değerlendirmelerin gemide bir patlama meydana geldiğine işaret ettiğini aktardı.

Kamerun bayraklı Caroline Bezengi, Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olarak tanımlanmakta ve İngiltere ile AB tarafından yaptırım listesinde yer alıyor.