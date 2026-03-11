Umman'da Petrol Tesislerine Dron Saldırısı

Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesisleri yönelik saldırıya ait anlar ortaya çıktı.

Körfez ülkelerindeki petrol tesisleri ve ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor. Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesislerine düzenlenen dron saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Limanda bulunan bir geminin mürettebatı tarafından kaydedilen görüntülerde, İran'a ait olduğu düşünülen bir dronun petrol tesisini vurmasının ardından büyük bir patlama meydana geldiği ve tesis alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. - MASKAT