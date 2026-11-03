Umman'ın Lima bölgesi açıklarında ticari gemide şüpheli saldırı sonucu delik açıldı

Umman'ın Lima bölgesi açıklarında ticari gemide şüpheli saldırı sonucu delik açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Umman'ın Lima bölgesinin yaklaşık 16,5 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir ticari geminin şüpheli saldırıya uğradığını bildirdi. Tanımlanamayan mühimmatın isabet etmesiyle geminin sağ tarafında delik açıldı; gemi ve mürettebat güvende, çevresel etki yok.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Lima bölgesinin yaklaşık 16,5 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir ticari geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını bildirdi.
Hürmüz Boğazı'nın güney kıyısında yer alan Umman'ın Lima bölgesi açıklarında seyreden bir ticari gemi şüpheli bir saldırıya hedef oldu. UKMTO'dan yapılan açıklamada, saldırının gemi kaptanı tarafından bildirildiği aktarıldı. Tanımlanamayan bir mühimmatın isabet etmesi sonucu geminin sağ tarafında bir delik açıldığı kaydedilirken, "Gemi ve mürettebatın güvende olduğu, olay nedeniyle herhangi bir çevresel etki gözlenmediği bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bölgeden geçiş yapan tüm gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu derhal UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.
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