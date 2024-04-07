Ümraniye\'de Art Arda Otobüs Yangınları: Ölen ya da Yaralanan Yok

Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Durum üzerine otobüs hızlıca tahliye edilirken çevredekini ihbarı üzerine olayını polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye kiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
Diğer yangın TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına kontrol altına alarak söndürürken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana gelirken, Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsün olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.
Dudullu terminalindeki yangın hakkında konuşan Abdullah Arıcı, "Gelen otobüs motor kısmı yanarak geldi. Bir anda alev aldı. İçerideki insanları tahliye ettiler. İtfaiye geldi. Buraya gelirken motor kısmında alevler zaten vardı. Hemen kapıları açıldı tahliye edildi. İnsanlar iner inmez alevler yükseldi. Sonrasında itfaiye geldi. Yaralanan yok" dedi.
Yangın hakkında konuşan yolculardan Aslan Akıncı, " Ankara'dan çıktığımızda yanık kokusu vardı. Kokudan rahatsız olduk ilk başta. Buraya gelene kadar bir şey yoktu. Otogara girişte arkadan duman çıkmaya başladı. Kapılar açıldı otobüsü tahliye ettik çıktık. Bir anda olan bir şey. Tam otogara girerken yangın çıktı. Burada indirecekti normalde. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Otobüs çok kalabalık değildi 10-15 kişi vardı. Yaralanan olmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ümraniye'de Art Arda Otobüs Yangınları: Ölen ya da Yaralanan Yok - Son Dakika
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan koordineli çalışma sonucunda polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Çekmeköy'de çöp kamyonu yokuş yukarı kalkış yaparken zorlanınca geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç, sokaktaki doğalgaz kutusu ve elektrik direği ile park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Olay sonucunda polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.
Ankara'da Sincan-Ayaş Karayolu'nda seyir halinde olan bir araç, hatalı şerit değiştirmesinin ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza anı, yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü hafif yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçi servisi kullanılamaz hale geldi. Olay sonucunda yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?