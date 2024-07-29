Ümraniye\'de Atık Kağıt Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

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Ümraniye'de atık kağıt geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay, 03.00 sularında Esenkent Mahallesi Yücesoy Sokak'ta bulunan bir atık kağıt geri dönüşüm deposunda meydana geldi. İddiaya göre depoda bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle birden yanmaya başladı.

Yangının kısa sürede bahçedeki kamyon ve iş makinelerine sirayet ederek büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken deponun bahçesindeki iki kamyon ve bir iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL