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Ümraniye'de atık toplama merkezi alev alev yandı - Son Dakika
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Ümraniye'de atık toplama merkezi alev alev yandı

Ümraniye'de bulunan bir atık toplama merkezi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Ümraniye\'de atık toplama merkezi alev alev yandı
18.12.2023 - 00:55,
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Ümraniye'de atık toplama merkezi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Esenkent Mahallesi, Azade Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir atık madde toplama merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede yerini alevlere bıraktı. İş yerinde çalışan işçiler yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin artığını gören işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saate yakın çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ümraniye, İtfaiye, Son Dakika

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