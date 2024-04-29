Ümraniye'de Balkondan Düşen Kadının Ölümüne İlişkin Eşi Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
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Ümraniye'de Balkondan Düşen Kadının Ölümüne İlişkin Eşi Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi

Ümraniye'de yaşanan olayda balkondan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan eşi Erol Acar hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüphelinin eşini balkondan attığı yönünde yeterli şüphe olduğu belirtilerek şüpheli Erol Acar'ın cezalandırılması talep edildi.

29.04.2024 11:32
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Ümraniye'de balkondan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan eşi Erol Acar hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ümraniye'de Mart 2022 tarihinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın (29) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Ece Kılıçaslan Acar'ın anne ve babasının ifadesinde, 10 yıllık eşi tarafından şiddet, aşağılama ve tehdide maruz kalarak daha önce şikayetçi olduğunu söylemeleri üzerine soruşturma genişletildi.

"Aşağıya düştü"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eş Erol Acar ifadesinde, mutfaktan tencere sesi geldiğini, eşine seslendiğinde cevap alamadığını, daha sonra mutfağa gittiğini, eşinin orada olmaması üzerine balkondan baktığında eşinin aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi.

Önce reddetti sonra itiraf etti

Çiftin 9 yaşındaki kızı ilk ifadesinde tartışma sesi duymadığını söylerken, daha sonra tekrar alınan ifadesinde ailesinin tartıştığını, önceleri babasının annesini dövdüğünü anlattı. İddianamede, Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi hakkında 2 ayrı şikayetinin olduğu, Acar'ın intihar düşüncesine sahip olduğu yönünde bir iddianın bulunmadığı ve şüphelinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eşini 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan attığı yönünde yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek şüpheli Erol Acar hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Erol Acar, Ümraniye, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Balkondan Düşen Kadının Ölümüne İlişkin Eşi Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi - Son Dakika

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