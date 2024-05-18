Ümraniye'de çıkan yangın apartmanı sardı - Son Dakika
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Ümraniye'de çıkan yangın apartmanı sardı

Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yan taraftaki üç katlı apartmanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evlerde maddi hasar meydana gelirken, gecekondu ve apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.05.2024 17:19
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Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan yangın başka bir apartmanın çatısına sirayet etmesi nedeniyle alev alev yandı. Gecekondu ve apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Hekimbaşı Mahallesi, Çakmak Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre tüm evi sardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki üç katlı apartmanın çatısına sirayet etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda evlerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri gecekonduyu ve 3 katlı binada yaşayan vatandaşları tahliye ederek, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Necmettin Sargınç, "Birden ev alev aldı. Neden olduğunu bilmiyorum. Alevler bizim binaya sıçradı. Üst kat alev altında kaldı. Ölen veya yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de çıkan yangın apartmanı sardı - Son Dakika

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