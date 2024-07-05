Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi - Olay anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi - Olay anı güvenlik kamerasında

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Ümraniye'de denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir şahıs, kaçmaya çalışırken kendisini engellemek isteyen polis memuruna çarparak metrelerce sürükledi. Olay, 3 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Polis memuru yaralanırken, olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

05.07.2024 10:17
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Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi

-Olay anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Ümraniye'de denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir şahıs, kaçmaya çalışırken kendisini engellemek isteyen polis memuruna çarparak metrelerce sürükledi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Olay, 3 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan bir şahıs, denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Denetim yapan bir polis memurunun ise şahsın kaçmasını engellemek için aracı tuttuğu sırada şahıs gaza basarak polis memurunu metrelerce sürükledi. Polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu hastaneye kaldırırken, polisin metrelerce sürüklendiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören mahalle sakinlerinden Faruk Can, "Ses nedeniyle dışarıya çıktık. Memur beyin yerde yattığını gördük. Daha sonra ekipler de geldi. Arabaya müdahale ederken memur beyi benim aracıma çarpıp düşürmeye çalışmış. Memur bey yaralı, hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi - Olay anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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