Ümraniye'de Elektrik Kaçağından Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ümraniye'de Elektrik Kaçağından Yangın Çıktı

Ümraniye'de iki katlı bir evde meydana gelen elektrik kaçağından dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.04.2024 18:22
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Ümraniye'de iki katlı bir evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi, Üzümbağı Sokak'ta saat 16.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi ve çatıyı sardı. Evde yaşayan vatandaşlar, yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen iki katlı evi yaklaşık 1 saatlik uzun uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Polis ekipleri iki katlı evde yaşayan vatandaşları tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibi Kenan Kıvılcım, "Elektrik tesisatından kaynaklanıyor. Başka bir sıkıntı yok. Ölen, yaralanan yok. Çatı tutuştu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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