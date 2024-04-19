Ümraniye'de Elektrik Kaçağından Yangın Çıktı

3.Sayfa

Ümraniye'de iki katlı bir evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi, Üzümbağı Sokak'ta saat 16.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi ve çatıyı sardı. Evde yaşayan vatandaşlar, yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen iki katlı evi yaklaşık 1 saatlik uzun uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Polis ekipleri iki katlı evde yaşayan vatandaşları tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibi Kenan Kıvılcım, "Elektrik tesisatından kaynaklanıyor. Başka bir sıkıntı yok. Ölen, yaralanan yok. Çatı tutuştu" dedi. - İSTANBUL