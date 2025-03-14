İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağanevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede psikolojik sorunları olan ve sevgilisiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki genç, 28.katta oturduğu evin penceresinden aşığa düşerek hayatını kaybetti.
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerinepolis, ambulans, itfaiyeve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğindehayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çağlı soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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