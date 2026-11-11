Ümraniye'de İBB metro şantiyesinde vinç bariyerlere devrildi, can kaybı yok - Son Dakika
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Ümraniye'de İBB metro şantiyesinde vinç bariyerlere devrildi, can kaybı yok

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Ümraniye\'de İBB metro şantiyesinde vinç bariyerlere devrildi, can kaybı yok
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Ümraniye Elmalıkent Caddesi'nde İBB'nin metro hattı çalışma alanında vinç, saat 09.30 sıralarında bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, sıkışan vinç korkuluklar kesilerek çıkarıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümraniye'de metro hattı çalışma alanındaki vinç bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, devrilen vinç korkuluklar kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanında henüz bilinmeyen nedenden vinç devrildi. Devrilen vinç üst geçit bariyerlerine sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, devrilen vinç korkuluklar kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Trafikte kısa süreli yoğunluğa neden olan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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