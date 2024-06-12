Ümraniye'de Kız Kardeşi Sınıfta Kaldığı İçin Öğretmene Yumrukla Saldıran Abi Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de Kız Kardeşi Sınıfta Kaldığı İçin Öğretmene Yumrukla Saldıran Abi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ümraniye'de 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız kardeşi sınıfta kalan İbrahim Durmaz, okul idaresiyle görüşmek için okula gitti. Öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başlayan Durmaz, öğretmenlerden birine yumrukla saldırdı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın ardından Durmaz'ı gözaltına aldı. Şüpheli İbrahim Durmaz hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum' ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

12.06.2024 15:06
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Ümraniye'de kız kardeşi sınıfta kaldığı için öğretmene yumrukla saldıran abi hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Tunç paylaştı, şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye'de 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız kardeşi sınıfta kalan İbrahim Durmaz, okul idaresiyle görüşmek için okula gitti. Öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başlayan Durmaz, öğretmenlerden birine yumrukla saldırdı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın ardından Durmaz'ı gözaltına aldı. Şüpheli İbrahim Durmaz hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

"Saldırıyı kınıyorum"

Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Kız Kardeşi Sınıfta Kaldığı İçin Öğretmene Yumrukla Saldıran Abi Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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