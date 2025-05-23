Ümraniye'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Ümraniye'de motosiklet, belediye işçisine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye çevreyolunda seyir halindeki motosikletin yol kenarında çalışan belediye görevlisine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Belediye çalışanının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Ümraniye çevreyolu Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü yol kenarında çalışma yapan belediye görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle belediye görevlisi ve motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye çalışanının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Motosiklet kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.