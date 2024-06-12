Ümraniye'de öğretmene darp kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'de öğretmene darp kamerada

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Durmaz, bir öğretmene yumruk attı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12.06.2024 22:17
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Ümraniye'de öğretmene darp kamerada

Kız kardeşi sınıfta kaldı, öğretmene yumruk attı

İSTANBUL - Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden abi öğretmeni yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. 'Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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