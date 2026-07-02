Ümraniye\'de Sahte Plakalı Motosikletle Yakalanan Şahıslar Serbest Bırakıldı

Ümraniye'de sahte plakalı çalıntı motosiklet ve ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla, kurşunlama eylemi hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Eylemde kullanılmak üzere çalındığı tespit edilen sahte plakalı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 15.25 sıralarında Ümraniye ilçesi Tantavi Mahallesi'nde bulunan bir otoparktan motosiklet çalınması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takip neticesinde, motosikleti çaldıkları belirlenen B.Y. (28) ve M.B. (36) isimli şahısların kimlikleri ile ikamet adresleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine 30 Haziran'da tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla her iki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve çalıntı motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde motosiklete sahte plaka takıldığı belirlendi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların bir kurşunlama eylemi hazırlığı içerisinde oldukları ve söz konusu motosikleti de bu eylemde kaçış kolaylığı sağlaması amacıyla çaldıklarını ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y. ve M.B., 1 Temmuz 2026 tarihinde "Hırsızlık", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL