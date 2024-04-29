Ümraniye'de seyir halindeki araç elektrik yangınında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ümraniye'de seyir halindeki araç elektrik yangınında kullanılamaz hale geldi

Ümraniye ilçesinde seyir halindeki bir araç, TEM Otoyolu'nda meydana gelen elektrik yangını sonucu kullanılamaz hale geldi. Araçtaki vatandaşlar yangın çıktığında araçtan dışarı çıkmayı başardı. Yangını söndürmeye çalışan sürücü ve yolcular başarısız olunca itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmeyi başardı ancak araç hurdaya döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 22:10
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Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, elektrik aksamından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.E. hakimiyetindeki 34 RC 7722 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken elektrik aksamından yangın çıktı. Yangın bir anda tüm aracı sararken, araçtaki vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Aracı yangın tüpüyle söndürmeyi başaramayan sürücü ve yanındaki yolcular itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmeyi başarırken, araç hurdaya döndü. Polis ekipleri yolda trafiği kontrollü şekilde verirken, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de seyir halindeki araç elektrik yangınında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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