Ümraniye'de seyir halindeki araç elektrik yangınında kullanılamaz hale geldi

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Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, elektrik aksamından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.E. hakimiyetindeki 34 RC 7722 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken elektrik aksamından yangın çıktı. Yangın bir anda tüm aracı sararken, araçtaki vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Aracı yangın tüpüyle söndürmeyi başaramayan sürücü ve yanındaki yolcular itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmeyi başarırken, araç hurdaya döndü. Polis ekipleri yolda trafiği kontrollü şekilde verirken, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL