Ümraniye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ümraniye Tatlısu Mahallesi, İstanbul Çevre Yolu Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nissan marka 34 BLT 874 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü kendini hemen dışarı attı. Dumanlar bir anda şiddetlenerek aleve dönüştü. Araç sürücüsü tarafından yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa alevler tüm aracı sardı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL