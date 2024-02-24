Ümraniye\'de silahlı bir şahıs, eşi ve iki kızını öldürdü

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Ümraniye'de silahlı bir şahıs, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile iki kızını silahla vurarak öldürdü. Eşi tarafından vurularak öldürülen Yasemin Ünlü Kartal'da düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.

Olay, Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün yaşandı. İddiaya göre, Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitede farklı dairede yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurdu. Olayın ardından şüpheli şahıs, siteden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise kurşunların hedefi olan 3 kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Yasemin Ünlü için bugün Kartal'da bulunan soğanlık Ulu Cami'de cenaze düzenlendi. Cenazeye Ünlü'nün ailesi ve yakınları katıldı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yasemin Ünlü'nün naaşı Sultanbeyli Teferrüç mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL