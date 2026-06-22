Ümraniye'de cinayet davası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniye'de cinayet davası başladı

22.06.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart’ta müzisyen Vahap Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun stüdyosu önünde silahlı saldırıya uğrayan Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. 7 tutuklu sanıktan Kalaycıoğlu ve annesi müebbet, diğer sanıklar ise kasten öldürme suçundan yargılanıyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart'ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.

Müebbet ile yargılanıyorlar

İddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezaları Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda görülüyor. Sanıkların yargılanmasına başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aleyna Kalaycıoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ümraniye, İstanbul, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de cinayet davası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti
Antalya’da YKS’ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara’da tutuklandı Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
10:38
Süleyman Yağcı’dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:22
Ülke tarihinde bir ilk Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 11:56:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Ümraniye'de cinayet davası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.