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Ümraniye'de üç araç kaza yaptı, sürücüler kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ümraniye'de üç araç kaza yaptı, sürücüler kontrol altına alındı

Ümraniye'de seyir halindeki üç araç kaza yaptı. Üç aracın karıştığı kazada ölen veya yaralanan olmazken, kazaya karışan sürücüler tedbir amaçlı ambulansta kontrol altına alındı.

Ümraniye\'de üç araç kaza yaptı, sürücüler kontrol altına alındı
06.01.2024 - 08:40,  Güncelleme: 08:42
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Ümraniye'de seyir halindeki üç araç kaza yaptı. Üç aracın karıştığı kazada ölen veya yaralanan olmazken, kazaya karışan sürücüler tedbir amaçlı ambulansta kontrol altına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Can hakimiyetindeki 34 FIB 729 plakalı kamyon, seyir halindeyken önünde yine seyir halinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen KIA marka 34 DB 694 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybedilen 34 DB 694 plakalı araç, önündeki Erdem Yıldırım'ın kullandığı Tofaş marka 61 AAY 950 plakalı araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Sürücülerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya karışan araç sürücülerini tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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