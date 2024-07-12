Ümraniye'de Vergi Levhası Dolandırıcıları Yakalandı

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yabancı uyruklu dükkan sahiplerinden vergi levhası parası isteyen 3 kişi, yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ümraniye ilçesi Altınşehir ve Adem Yavuz mahallelerinde 3 Temmuz'da, iddiaya göre M.D., B.D. ve H.K. isimli şahıslar mahallede yabancı uyruklu kişilerin işlettikleri dükkanlara girerek vergi levhası sorup, dükkan sahiplerinden 10'ar bin lira para istedi. Dükkan sahiplerine 2-3 gün süre veren şahıslar gelip parayı alacaklarını bildirirken, yabancı uyruklu kişiler durumu polise haber verdi. Şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.D. (24), B.D. (24) ve H.K.'yı (21) ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklanan şüpheliler suç makinesi çıktı

Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada, şüpheli M.D.'nin 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından' 9, 'uyuşturucu madde ticaretinden' 2, 'güveni kötüye kullanmadan' 3, 'taksirle yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç eşyasının satın alınması' ve 'motosiklet hırsızlığından' birer olmak üzere toplam 18 sabıkasının olduğu tespit edildi. B.D. ve H.K.'nın ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından' suç kaydı olduğu belirlendi. 4 Temmuz tarihinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. - İSTANBUL