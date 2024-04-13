Ümraniye\'de hızla giren otomobil karşı şeritten gelen araca çarptı

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Ümraniye'de hızla girdiği virajı alamayan bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen araca çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de Alemdağ Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla viraja giren otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjü aşarak karşı şeritten gelen otomobile çarparak durabildi. Kaldırımda yürüyen yayalar panikle kaçıştı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, korku dolu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Set yapılmasını istiyoruz"

Kazayı gören mahalle esnafı Hamza Aktaşlı, "Yukardan aşağıya doğru gelirken kaza oldu. Burada kavisi alamadıkları için sürekli kaza oluyor. Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek gelen arabaya çarptı. Genellikle kaza oluyor burada, yetkililerden bu kavis öncesine bir set, hız engelleyici yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL