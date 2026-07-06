Ümraniye'de yüksek gerilim hattı koptu, yangın çıktı - Son Dakika
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Ümraniye'de yüksek gerilim hattı koptu, yangın çıktı

Ümraniye\'de yüksek gerilim hattı koptu, yangın çıktı
06.07.2026 19:14
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Ümraniye'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bir sitenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu.

Ümraniye'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bir sitenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu. Kopan hattan düşen kıvılcım nedeniyle sitedeki ağaçlık alanda yangın meydana gelirken, site sakinlerinden birinin vücudunda 1. derece yanıklar oluştu.

Ümraniye Tatlısu Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan 378 konutlu bir sitenin yüksek gerilim hattı, hava sıcaklıklarının da artması nedeniyle koptu. Kopan hattan düşen kıvılcım nedeniyle sitenin ağaçlık bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle site sakinlerinden Korhan Yıldırım'ın vücudunda 1. derece yanıklar oluşurken, hattın altında park halinde bulunan bir araç da kısmen zarar gördü. Kopan yüksek gerilim hattının açık şekilde durması site sakinlerinde paniğe yol açarken, site müdürü İlyas Karadoğan yaşanan mağduriyetin giderilmesi için TEİAŞ yetkililerine çağrıda bulundu.

"Çok üzücü bir durum, altında çocuklar olabilirdi"

378 konutlu sitenin müdürü İlyas Karadoğan, yüksek gerilim hattıyla ilgili daha öncesinde de sorun yaşandığını ancak çözüme ulaşmadığını dile getirerek, "2005 yılından beri bu sitede yöneticilik yapıyorum. Bundan 5 yıl önce buraya ek yapmışlardı ve şimdi hat ek yerinden koptu. Yaralımız var, arabalarda da hasar var. Çok üzücü bir durum, altında çocuklar olabilirdi. Bu tellerin acilen kaldırılmasını istiyoruz. Bundan 6 ay önce bu sorun iletilmişti. Bunlar yüksek gerilim ana hatları olduğu için kaldırılmayacağı söylendi ancak çevremizdeki küçük akımlar kaldırıldı. Tel kopmasıyla beraber büyük bir gürültü oldu, sigortalar attı ve insanlar bu panikle dışarı çıktılar. Şu anda çok üzgünüz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ümraniye, İstanbul, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de yüksek gerilim hattı koptu, yangın çıktı - Son Dakika

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