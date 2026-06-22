Ümraniye saldırısı davasında yeni karar

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı ile ilgili davada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz tarihine erteledi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma, yoğunluk nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda görüldü. Tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu, taraf avukatları ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı ve annesi Ülker Kundakçı salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"1 saat veya 2 saat orada bekledik"

Tanık olarak ifade veren Vahap Canbay, "Benim, Aleyna ile belirsiz ucu açık ayrılık konuşması olmuştu. Kendisinin yengeme attığı mesaj vardı, ona nazaran yengeme de mesaj atmış diye yanına çıkıp gitmiştim. Kubilay o gece bizde kalıyordu. İfadelerde belirttiğimiz gibi 'Gidelim' dedi. 'Bayram arefesi, gidelim barışmış oluruz' gibisinden konuşma oldu. Kubilay ile Yalçın zaten gidiyordu. 'Ben de geleyim o zaman' dedim. Yalçın da olay günü bizdeydi. İlk gittiğimiz vakit temizlikçi kapıyı açıp, 'Temizlik yapıyorum, kimseyi alamam' dedi. Kadın demek ki erkek olan yerde temizlik yapamıyor diye bekledik. 1 saat veya 2 saat orada bekledik. Stüdyodaki köpek benim, Aleyna'nın çok sevdiği köpek. O sevdiği için ona vermiştim. Kapıda beklerken bir tane siyah araç yanaştı, sadece çakarlarını görüyorduk. Araçtan biri indi cama vurdu, kapıyı açtım. 'Sizi bir daha bu kızın etrafında görmeyeceğim' dedi. Sol kolumu Kubilay'a doğru kaldırdım, cenin pozisyonu aldım. Sağ bacağım veya elim Alaattin'in koluna değmiş olabilir. Şahsın koluna bir temasım olmuş olabilir. Kendimizi korumak için kapattığımda değmiş olabilir" dedi.

"Kucağıma alıp, yardım çığlığında bulundum"

Canbay, "Olay anında kimse sesini çıkartmadı, ben sadece 'Yapma' diye bağırdım. Birinin vurulduğunu anlamadım. Kubilay bağırınca koşarak Kubilay'ın yanına gittim. Kucağıma alıp, yardım çığlığında bulundum. Bu olay günü öğlenden sonra konuşmalar gerçekleşmişti. Temizlikçimiz beni arayıp, Aleyna'nın Alaattin ile sevgili olduğunu söylemişti. Ağlamaya başladım. Ölüm gibi bir şey oldu, 'Kendimi öldürürüm' gibi söyledim" ifadelerini kullandı.

"Bu olayda en mağdur olan benim"

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan, "Ben olay günü bayram için Ankara'daydım. Metin gece beni aradı, 'Alaattin kavgaya karışmış ama ne olduğunu bilmiyorum, bana geliyor' dedi. Telefon görüşmesinden sonra Bilal'i aradım, telefonu kapalıydı. Gece 1-2 gibi Bilal ile görüştüm, ardından uyudum. Sabah kalktığımda çocuklarım bir cinayet olduğunu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının geçtiğini söyledi. Metin'i aradım durumu sordum. Bana 'Olay bu sanırsam, ben de bilmiyorum' dedi. Bu olayda en mağdur olan benim. İtibarım yerlerde süründü. Bir sonraki gün Alaattin yakalandı. Ben 45 gün cezaevinde yattım ne olduğunu bilmeden. Ben 9 çocuğa bakıyorum, en mağdur taraftayım. Beraat etmek istiyorum. Metin ile mesajlarımın sebebi çocuktan bilgi alırsanız bana haber vermeleri için yazıştığımız bir mesajdı" dedi.

Mahkeme, anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına, adli kontrol uygulanan tutuksuz sanıkların imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devam etmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi. - İSTANBUL