Ümraniye'de bir evden başlayan yangın yan yana iki gecekonduya daha sıçradı - Son Dakika
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Ümraniye'de bir evden başlayan yangın yan yana iki gecekonduya daha sıçradı

Ümraniye\'de bir evden başlayan yangın yan yana iki gecekonduya daha sıçradı
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Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bir gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki iki eve daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, güvenlik nedeniyle sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Gecekondularda büyük çapta hasar oluştu.

Ümraniye'de bitişik 3 gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler gecekonduları sararken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

ÇATIDAN BAŞLAYAN ALEVLER 2 EVE DAHA SIÇRADI

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta bitişik 3 gecekondudan birinde saat 19.40 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki iki gecekonduya da sıçradı.

SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Mahallede paniğe neden olan yangında gecekondularda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ümraniye, Güvenlik, İtfaiye, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de bir evden başlayan yangın yan yana iki gecekonduya daha sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de bir evden başlayan yangın yan yana iki gecekonduya daha sıçradı - Son Dakika
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