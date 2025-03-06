Umursamaz Sürücü Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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Umursamaz Sürücü Trafiği Felç Etti

Bursa'da sürücü aracı yolun ortasına bırakıp gitti, trafik uzun süre kilitlendi.

06.03.2025 16:51
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Umursamaz sürücü trafiği kilitledi: Aracı yolun ortasına bırakıp gitti

BURSA - Bursa'da iki şeritli yola aracını park edip giden sürücü, araç trafiğine neden oldu. Araç sahibinin uzun süre gelmemesi nedeniyle sürücüler sitem etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesi üzerinde bir sürücü iki şeritli yolda kimseyi umursamayıp, otomobili yola bıraktı. Bir süre sonra geçiş yapamayan araçlar metrelerce trafik oluşturdu. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği araç sahibi otomobil başına gelmeyince, sürücüler kendi imkanlarıyla trafiği açmaya çalıştı. Sürücülerin trafikte korna çalarak sitem ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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